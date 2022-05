Möglicher Witsel-Nachfolger gefunden? Köln-Profi Salih Özcan wohl zum Medizincheck beim BVB

Borussia Dortmund steht nach Informationen der Bild und Sky vor der Verpflichtung des Kölner Mittelfeldspielers Salih Özcan. Wie beide übereinstimmend berichten, absolvierte der 24 Jahre alte türkische Nationalspieler am Donnerstag beim Bundesligisten einen Medizincheck. Der Revierklub sucht nach dem Abgang von Axel Witsel einen Ersatz für das defensive Mittelfeld.

Mit starken Leistungen hatte Özcan großen Anteil am Erfolg des 1. FC Köln, der als Tabellensiebter an der Qualifikation für die Conference League teilnehmen wird. Sein Vertrag in Köln läuft bis 2023. Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei rund zehn Millionen Euro.