BVB-Trainer Marco Rose erlebte am vergangenen Samstag eine bittere Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte in Mönchengladbach. Nicht nur die 0:1-Niederlage schmerzte, sondern auch die kurzfristigen verletzungsbedingten Ausfälle von Erling Haaland und Kapitän Marco Reus. Sebastian Kehl sagte nach der Partie allerdings, dass er guten Mutes sei, dass die beiden Säulen im Spiel der Dortmunder am Dienstag wieder fit sein werden. Zum Auftakt der Champions-League-Saison hatten die Schwarz-Gelben noch Grund zur Zufriedenheit. Mit 2:1 gewannen die Westfalen gegen Besiktas Istanbul und sammelten die ersten drei wichtigen Punkte im Kampf um den Gruppensieg. Gegen Sporting Lissabon soll nun die Bundesliga-Niederlage gegen Gladbach keine Rolle mehr spielen (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

Anzeige