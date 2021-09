BVB-Kapitän Reus über Chancen-Armut von Borussia Dortmund gegen Sporting: "Ist mir völlig wurscht"

Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Punkte Vorsprung auf Platz drei. Was auf dem Papier nach einem lockeren Start des BVB in die neue Champions-League-Saison aussieht, war laut Mats Hummels "ein hartes Stück Arbeit". Der Dortmunder Abwehrchef gestand am Amazon Prime-Mikrofon nach dem 1:0-Sieg gegen Sporting Lissabon, dass "nicht alles perfekt" war, "aber die Einstellung hat gestimmt". Zu einem ähnlichen Fazit kam auch Marco Reus: "Ich glaube nicht, dass wir unsere beste Saisonleistung gebracht haben, aber wir wollten unbedingt das erste Heimspiel in der Champions-League-Saison gewinnen und den Sieg in Istanbul vergolden. Jetzt haben wir sechs Punkte aus zwei Spielen. Soll erfüllt, mehr aber auch nicht", so der Kapitän.

