Gegner TSG Hoffenheim wusste in der laufenden Saison indes zu überzeugen. Nach dem knappen 3:2-Sieg nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen Drittligist Viktoria Köln war dies zwar nicht zu erwarten. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß steigerte sich aber immens und fuhr zum Auftakt der Bundesliga ein ungefährdetes 4:0 gegen den FC Augsburg ein. Gegen den Europa-Conference-League-Teilnehmer Union Berlin mussten sich die Sinsheimer mit einem 2:2 zufrieden geben. Dennoch: Der Bundesliga-Klub ist in dieser Spielzeit noch ungeschlagen und will dies auch gegen Dortmund bleiben. Ein Gegner, der der TSG liegt. In den vergangenen sieben Aufeinandertreffen stehen nur einer einzigen Niederlage drei Siege und drei Unentschieden gegenüber.