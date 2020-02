BVB gegen Union Berlin live im TV und Online-Stream sehen

Erling Haaland kann auf seinen ersten Startelf-Einsatz für Borussia Dortmund hoffen. Trainer Lucien Favre schloss zumindest nicht aus, dass der 19 Jahre alte Winterzugang im Bundesliga-Duell mit Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) von Beginn an stürmt. "Es ist möglich, wir werden sehen", sagte der Fußball-Lehrer am Donnerstag. Der bisher nur eingewechselte Haaland hatte mit seinen insgesamt fünf Treffern in Augsburg (5:3) und gegen Köln (5:1) binnen 57 Minuten für eine neue Bundesliga-Bestmarke gesorgt.

Darüber hinaus ließ Favre offen, ob Dan-Axel Zagadou in den Kader zurückkehrt. Der Abwehrspieler hatte zuletzt wegen eines Faserrisses gefehlt, war aber am Mittwoch in das Teamtraining zurückgekehrt.

Favre geht mit großen Respekt in die Partie gegen den Tabellen-11. aus Berlin. "Wir haben schlechte Erinnerungen. Aber es ist schon lange vergessen", sagte der Schweizer mit Bezug auf die überraschende 1:3-Niederlage in der Hinrunde beim Aufsteiger. "Sie sind für alle Mannschaften sehr schwer zu spielen. Sie sind sehr athletisch und sehr gut organisiert", fügte der BVB-Coach an.

Das sind die Rekordtransfers des BVB Marcio Amoroso, Axel Witsel und Maximilian Philipp gehören zu den Rekordtransfers von Borussia Dortmund. Doch wer steht ganz oben? ©

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen Union Berlin live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Borussia Dortmund gegen Union Berlin am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 3 und HD. Reporter ist Marcus Lindemann. Die TV-Übertragung beginnt um 15.15 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr.

Wird Borussia Dortmund gegen Union Berlin live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung des Spiels Borussia Dortmund gegen Union Berlin ist im Free-TV ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau sowie ab 23 Uhr im Aktuellen Sport-Studio des ZDF zu sehen.

Kann ich Borussia Dortmund gegen Union Berlin im Livestream verfolgen?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Borussia Dortmund gegen Union Berlin über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Union Berlin bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist

Wie verfolge ich das Gladbach-Spiel gegen Mainz im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen Union Berlin an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15.15 Uhr.