Die Freude bei Borussia Dortmund war groß nach dem wichtigen 2:1-Erfolg zum Auftakt in die Gruppenphase der Champions League gegen Besiktas Istanbul. Wieder einmal waren es Jude Bellingham und Erling Haaland, die wettbewerbsübergreifend für den dritten Sieg in Folge für den BVB sorgten. Hinter dem ungeschlagenen VfL Wolfsburg und Rekordmeister Bayern München hat sich die Mannschaft von Trainer Marco Rose auf dem dritten Tabellenrang eingeordnet. Während die Westfalen unter der Woche in der Königsklasse unterwegs waren, war auch der kommende Gegner Union Berlin (17.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) in der Conference League gefordert.

Die Eisernen sind in der bisherigen Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Ein Sieg und drei Unentschieden stehen beim Team von Trainer Urs Fischer zu Buche. Auf der europäischen Bühne mussten die Berliner allerdings eine Dämpfer hinnehmen. Zum Auftakt der Conference League gab es am Donnerstag eine 1:3-Niederlage gegen Slavia Prag. Union-Fans erinnern sich jedoch gerne an das Hinspiel gegen den BVB in der vergangenen Saison. Als Aufsteiger zeigten die Berliner einen aufopferungsvollen Kampf und schlugen den Favoriten mit 2:1. Wie gut Union die neue Dreifachbelastung aus der Conference League, DFB-Pokal und Bundesliga verkraften kann, wird sich am Sonntag zeigen.