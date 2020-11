Bericht: Borussia Dortmund verlängert Vertrag mit Giovanni Reyna bis 2025 

Giovanni Reyna spielt bei Borussia Dortmund in dieser Saison eine große Rolle. Und jetzt bindet der BVB den US-Star wohl langfristig. Wie TV-Sender Sky berichtet, verlängert der Offensivspieler seinen Vertrag beim Revierklub bis 2025. Den neuen Kontrakt soll der 18-Jährige nach der Länderspielpause unterzeichnet haben. Reyna kam bisher in allen Saisonspielen des BVB zum Einsatz, stand dabei in neun von zwölf Partien in der Startelf und steuerte zwei Tore sowie fünf Torvorlagen bei. Anzeige

Schon im Oktober hatte Sportdirektor Michael Zorc in der Bild angekündigt, dass sich der BVB mit der Reyna-Seite in Gesprächen befindet. "Ja, es stimmt. Wir sind bemüht, mit Gio eine langfristige Lösung zu finden", wurde der 58-Jährige zitiert. Via Kicker gab es von Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl Lob: "Er ist ein richtiger Bestandteil der Mannschaft geworden. Gio hat oft gezeigt, welchen Mehrwert er der Mannschaft bringt. Er ist clever, gewandt und torgefährlich. Und er hat ein Näschen im 16er."