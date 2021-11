Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Online-Stream: So seht ihr die Bundesliga-Partie zwischen dem BVB und dem VfB Stuttgart am 12. Spieltag. Bei einem nächsten Patzer droht Borussia Dortmund den Anschluss an Spitzenreiter Bayern München zu verlieren. Der Gast aus dem Schwabenland schlägt sich indes mit anderen Problemen herum.