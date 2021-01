Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg live im TV und Online-Stream sehen

Für den BVB kommt es nach turbulenten vergangenen Wochen gleich zum Jahresauftakt zu einem echten Gradmesser. Mit dem VfL Wolfsburg gastiert am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) der Tabellennachbar bei den Westfalen. Die Dortmunder hatten sich durch ein 2:0 im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig versöhnlich aus einem am Ende chaotischen Jahr verabschiedet. Mit Neu-Trainer Edin Terzic, dessen Start bei einem Sieg und einer Pleite in der Bundesliga durchwachsen lief, kann gegen die Niedersachsen ein Big Point gelingen. Mit einem Dreier kann der BVB an den Wolfsburgern vorbeiziehen und den Anschluss an die Spitzengruppe wahren.

