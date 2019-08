Borussia Dortmund verlängert offenbar den Vertrag mit Youssoufa Moukoko bis 2022

Wolff Fuss: Eine Ode an BVB-Torjäger Paco Alcácer - Tor-Quote beeindruckend

Wildes Gerücht: Borussia Dortmund mit Interesse an Neapel-Stürmer Arkadiusz Milik

Moukoko erzielte für die U17 der Dortmunder im Vorjahr 50 Tore in 28 Spielen und rückte im Sommer in den ältesten Junioren-Jahrgang auf. Sein erstes Bundesliga-Spiel dürfte er theoretisch nach seinem 16. Geburtstag am 20. November 2020 absolvieren.