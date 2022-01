Berater warnt Borussia Dortmund vor Moukoko-Abgang: "Kein Selbstgänger, dass Youssoufa beim BVB verlängert"

Gegenüber der Bild zeigte Williams sich nicht einverstanden mit den Einsatzzeiten des 17-Jährigen: "Ja, er ist durch Verletzungen in dieser Saison immer wieder ein bisschen zurückgeworfen worden. Ja, die Konkurrenz beim BVB ist natürlich groß. Aber die Spielzeit, die er in der jetzigen Phase seiner Karriere braucht, bekommt er in Dortmund derzeit kaum. Da machen wir uns natürlich Gedanken, was das Beste für die Zukunft ist.“​