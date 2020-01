Gladbach-Manager Max Eberl vor Schalke-Spiel: "Champions League ist wie die Meisterschaft"

Mit stolzen 35 Punkten auf dem Konto startet Borussia Mönchengladbach am Freitag gegen Schalke 04 (hier im SPORTBUZZER-Liveticker) als Zweiter der Bundesliga in die Rückrunde. Die Champions League ist da ein berechtigtes Ziel für die junge Mannschaft vom Niederrhein unter Trainer Marco Rose. Mit Blick auf den längerfristigen Zusammenhalt des Teams wäre die Qualifikation für die Königsklasse zudem ein wichtiges Ziel, zumal die Gladbacher in den vergangenen Jahren immer wieder Leistungsträger wie Thorgan Hazard, Marco Reus oder Granit Xhaka abgegeben mussten.