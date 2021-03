Kommentar zum Pokal-Aus gegen den BVB: Gladbach ist ein Pulverfass ohne Deckel

Rund um den leeren Borussia-Park war das Polizei-Aufgebot am Dienstagabend beinahe so hoch, als wären 54.000 Fans zugelassen gewesen. Der Grund: Es gab vermeintliche Hinweise darauf, dass sich wütende Borussia-Anhänger im Falle einer Niederlage versammeln und gegen Rose demonstrieren werden. Der Aufmarsch blieb zwar aus, aber dennoch ist Gladbach aktuell ein Pulverfass ohne Deckel.

In sechs sieglosen Spielen nach dem angekündigten Rose-Wechsel hat die Elf vom Niederrhein praktisch alle Saisonziele verzockt . Die Champions-League-Quali ist in Anbetracht von Platz neun und neun Punkten Rückstand genauso unrealistisch wie ein Wunder im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse nach dem 0:2 im Hinspiel gegen Manchester City. Gestern folgte dann das Ende der Pokalträume.

Max Eberl erneuerte seine Jobgarantie für Rose aber schon vor dem Anpfiff gegen den BVB und bezog gleich eine weitere drohende Pleite am Samstag gegen Leverkusen mit ein. Wie so oft kämpft der tapfere Sportdirektor gegen einen nicht zu unterschätzenden Mob, von dem er sich keine Personalentscheidungen aufzwingen lassen will – so wie es an vielen anderen Orten funktioniert.