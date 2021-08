Stindl fordert, Hütter schimpft: Gladbach zieht nach Pleite in Leverkusen knallhartes Fazit

Schon nach drei Minuten wurde Torhüter Yann Sommer bei Borussia Mönchengladbach zum Sinnbild für das, was sein Team im weiteren Verlauf des Samstagabends noch ereilen sollte. Bayer Leverkusen trug den Ball nach vorn, Mitchel Bakker zog ab, der Ball klatschte zunächst an den Innenpfosten, dann an Sommers Bein und trudelte schließlich ins Tor. Das frühe 0:1 gegen die Werkself leitete ein, was der Keeper später als einen "gebrauchten Abend" bezeichnen sollte. 0:4 hieß es am Ende. Dazu hatte sich der Gladbacher Stefan Lainer wohl noch einen Knöchelbruch zugezogen. Auch die Stürmer Marcus Thuram und Alassane Pléa mussten mit Knieverletzungen vorzeitig vom Feld. Und: Kapitän Lars Stindl verschoss einen Elfmeter.

Anzeige