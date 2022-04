Borussia nicht "Gladbach-like" - Trainer Hütter schimpft nach Derby-Pleite: "Man kann sich nur entschuldigen"

Die Kölner Anhänger feierten nach dem 3:1 im Revier des Erzrivalen, die Gladbacher sahen sich von den Tribünen Pfiffen und Beschimpfungen ausgesetzt. Nationalspieler Jonas Hofmann blickt fast ein wenig neidisch in Richtung der herumhüpfenden FC-Profis. "Es tut weh, dort hinzuschauen", meinte der 29-Jährige bei Sky und schien mit Blick auf den Verlauf der gesamten Saison nur noch genervt. Was Hofmann stört: "Wir haben drei Gegentor bekommen, für die der Gegner nichts machen musste." Man analysiere diese Anfälligkeit "immer wieder", meinte Hofmann, ein Abstellen dieser Schwäche sei aber nicht gelungen. Dies sei nicht "Gladbach-like".

Auch Trainer Adi Hütter war angefressen: "Wir müssen uns bei den Fans für diese Leistung entschuldigen", meinte der Österreicher wiederholt: "Es ist unerklärlich, da wir es in den vergangenen Spielen besser gemacht haben. Wir haben es nicht geschafft, diesen Schwung mitzunehmen." Besonders von der mangelnden Intensität des Auftritts seiner Mannschaft an diesem "sehr bitteren Tag" verärgerte den Coach: "Das ist nicht das, was ich sehen will."