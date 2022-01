Teamgeist-Problem in Gladbach? Kapitän Stindl hat nach Pokal-Debakel "null Argumente"

Frust, Ärger, tiefe Enttäuschung - Lars Stindl wirkte nach dem blamablen Aus im DFB-Pokal so, als müsse er die Reihenfolge all dieser negativen Gefühle erst einmal sortieren. Der Kapitän von Borussia Mönchengladbach äußerte sich nach der 0:3-Pleite beim Zweitligisten Hannover 96 zwar ruhig und sachlich, doch seine Worte machten deutlich, dass es in seinem Inneneren ganz anders aussah. "Wir hatten so eine Riesenmöglichkeit, etwas Besonders zu schaffen und in dieser Saison den Pokal zu gewinnen – und dann so ein Spiel. Ich verstehe es nicht. Das ist schwierig in Worte zu fassen", sagte der Ex-Nationalspieler bei Sky. Anzeige

Der Mittwochabend war in der für die Borussia bisher so enttäuschend verlaufenen Saison ein neuer Tiefpunkt. Nichts wollte gelingen. In der Defensive, wo Matthias Ginter nach seiner viel diskutierten Ausbootung im Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende wieder von Beginn an ran durfte, stimmte über weite Strecken nicht viel. In der Offensive brachte man kaum etwas Gefährliches zu Stande. "Wir sind mit Euphorie hierhergefahren und bringen es dann null auf den Platz. Da ist die Kritik absolut angebracht", meinte Stindl nach der bitteren Niederlage bei seinem Ex-Klub.

Blickt man von außen auf die Gladbacher, sieht man hochqualifizierte Einzelspieler. Doch an der mannschaftlichen Geschlossenheit scheint es zu hapern. Stindl widersprach: "Natürlich sind wir eine Mannschaft." Doch Stindl gestand auch: "Aber natürlich habe ich nach so einem Spiel null Argumente." Man sei ständig miteinander im Austausch, führte der Mittelfeldspieler weiter aus: "Aber wir setzen es nicht um, nicht gemeinsam." Dabei hätte der Pokal nach der bisher verkorksten Bundesliga-Saison ein Rettungsanker sein können. Ein Sieg im Cup, aus dem man in der zweiten Runde noch selbst und eindrucksvoll den FC Bayern verabschiedet hatte, und die Gladbacher wären international dabei gewesen.