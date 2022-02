Gladbach-Profi Patrick Herrmann über die Krise, den Eberl-Rücktritt und die Folgen für eine mögliche Verlängerung

SPORTBUZZER: Herr Herrmann, wie hat die Mannschaft die vergangenen, schwierigen Tage und Wochen verarbeitet? Anzeige Patrick Herrmann (30): Es ist wirklich sehr schwierig momentan. Wir spielen unter der Erwartungshaltung, damit kann niemand zufrieden sein.

Der Rücktritt von Max Eberl hat die Situation nicht einfacher gemacht.

Stimmt. Jeder weiß ja, dass Max im vergangenen Jahrzehnt einen verdammt guten Job bei Borussia gemacht und wohl sein ganzes Leben dem Klub untergeordnet hat. Aber ich verstehe seine Entscheidung zu hundert Prozent, die Gesundheit kommt vor allem anderen. Klar ist es sehr schade, Max ist ein Topmanager, wahrscheinlich der beste der Bundesliga. Aber es ist ja zum Glück nicht so, als würde deshalb hier jetzt alles zusammenbrechen. Man hat bei Borussia in den vergangenen Jahren ein sehr gutes, tragfähiges Fundament gelegt, das auch solche Verluste aushält, egal ob es der Trainer oder der Sportdirektor ist, der geht. Und das muss auch so sein.

Was bedeutet Eberls Rücktritt für Sie persönlich, eine Vertragsverlängerung schien nur noch Formsache? Nur noch Formsache, das ist zu viel gesagt. Es stimmt, dass mein Berater und ich bereits mit Max gesprochen hatten. Aber der ist jetzt nicht mehr da. Also müssen wir schauen, wie es jetzt weitergeht. Vorübergehend hat Max‘ Job nun ja Steffen Korell übernommen, den ich auch schon eine kleine Ewigkeit kenne und der, wie jeder andere bei Borussia, weiß, was er an mir hat und wie sehr ich an diesem Klub hänge.

Eberl und Sie haben Borussias Aufstieg mitgeprägt. Eine von seinen ersten Amtshandlungen 2008 als Sportdirektor war Ihre Verpflichtung. Ich werde diesen Augenblick mein Leben lang nicht vergessen. Max war in der Tat gerade Sportdirektor geworden und hatte sich extra zu uns auf den Weg ins Saarland gemacht. Die ganze Familie saß rund um den Tisch, und alle, Mutter, Bruder, Großeltern und natürlich ich, waren wahnsinnig aufgeregt. Der erste Profivertrag, diesen Augenblick vergisst man nie.

Borussia hätte man in dieser Saison weiter oben erwartet. Hat sich die Mannschaft täuschen lassen von der Qualität, die sie unbestritten hat? Das habe ich in der letzten Zeit natürlich schon das Öfteren gehört oder gelesen, von Fans, Bekannten und den Medien. Ja, wir haben Qualität, und die ist auch nicht plötzlich weg. Aber wir müssen diese Qualität auch wieder konstant auf den Platz bekommen. Daran arbeiten wir intensiv.

Ist das dafür notwendige Wirgefühl überhaupt noch vorhanden? Wir sind definitiv nach wie vor eine Mannschaft, auf dem Platz und auch in der Kabine. Niemand schießt quer, im Gegenteil, die Stimmung ist trotz der sportlich angespannten Situation gut. Und das muss auch so sein, wenn wir wieder erfolgreich sein wollen. Wer glaubt, irgendeinem von uns würden Spiele wie das 0:6 gegen Freiburg am Allerwertesten vorbeigehen, der liegt absolut falsch.