Gladbach-Aufstellung gegen ManCity fix: Rose verändert Startelf auf einer Position

Noch nie hat es Borussia Mönchengladbach in der Champions League bis ins Viertelfinale geschafft. Und das letzte Mal, dass die Fohlenelf dies im Europapokal der Landesmeister, dem Vorgängerwettbewerb, schaffte, war 1978. Auch in dieser Saison sind die Gladbacher im Achtelfinale gegen Manchester City nicht favorisiert. Und doch will das Team von Trainer Marco Rose den Premier-League-Tabellenführer ärgern. Der erste Schritt dafür soll am Mittwochabend im Hinspiel gemacht werden (21 Uhr, DAZN) – wegen der Einreisebeschränkungen für Großbritannien muss die Borussia ihr Heimspiel allerdings in Budapest austragen. Anzeige

"Wir können eigentlich nur gewinnen. Das Achtelfinale ist ein großes Ding für den Verein", gab sich Trainer Marco Rose vor der Partie bescheiden. Gerade vor dem Hintergrund der vergangenen Wochen sicher zurecht: In der Tat lief es rund um die Ankündigung von Roses Wechsel zum BVB nach der Saison zuletzt eher bescheiden, Gladbach leistete sich Ausrutscher im Derby gegen Köln und gegen Kellerkind Mainz. Dennoch brachte Ilkay Gündogan von Gegner City die Chancen der Borussia etwas realistischer zu Wort: Die Rose-Elf habe zwar zuletzt geschwächelt, so der BVB-Star. "Aber die Gladbacher sind an einem guten Tag in der Lage, jeden zu schlagen", stellte er klar.

Aufstellung fix: So spielt Gladbach gegen ManCity Yann Sommer ©

Im Vergleich zum Dämpfer in der Liga gegen Mainz 05 stellt Rose nur einmal um: Aus der Mannschaft rotiert Valentin Lazaro, für ihn rutscht Denis Zakaria in die erste Elf der Borussia. Ansonsten vertraut der Gladbacher Trainer, der vor allem nach dem missglückten Derby gegen Köln für seine in den Augen mancher Fans zu umfangreichen personellen Wechselspielchen kritisiert worden, der gleichen Truppe wie bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag. Damit erhält im Angriff Alassane Plea eine weitere Chance, Marcus Thuram muss zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Manchester City wird Borussias neuer Rekordgegner in der Europapokal-Historie. Zum dritten Mal nacheinander trifft der Bundesligaklub vom Niederrhein auf die „Citizens“. Zudem gab es im UEFA-Cup 1987/79 zwei Begegnungen gegen ManCity. Von bislang sechs Spielen gewannen die Gladbacher nur das damalige Heimspiel im UEFA-Cup (3:1/Rückspiel: 1:1). In der Champions League verloren die Borussen drei Spiele und erreichten ein Remis, zeigten bei der 2:4-Niederlage im Etihad-Stadium im Dezember 2015 allerdings eine herausragende Leistung und führten bis zur 80. Minute 2:1.



Manchester um Gündogan, der es wieder in die Startelf geschafft hat, ist seit 25 Pflichtspielen unbesiegt und hat die letzten 18 Spiele allesamt gewonnen. Dennoch glauben die Borussen an ihre Chance. "Wir haben doch gezeigt, dass wir richtig gut kicken können", sagte Oscar Wendt, der bei einem Einsatz sein 85. Europapokalspiel absolvieren würde. Der Schwede ist der Feldspieler mit den meisten internationalen Einsätzen der Gladbacher, steht aber nicht in der Anfangself von Coach Rose. Bei City sitzt Superstar Kevin de Bruyne zunächst nur auf der Bank.

So spielt Manchester City gegen die Borussia: