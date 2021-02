"Nicht mutig genug": Gladbach-Profis ärgern sich über verpasste Chancen gegen Manchester City

Borussia-Trainer Marco Rose deutete an, dass er mit seinen Assistenten dem Team in der Halbzeit Szenen gezeigt habe, "wo wir die Bälle nicht gespielt haben", obwohl Manchester seiner Ansicht nach in einigen wenigen Situationen Räume anbot. Rose nahm die Spieler jedoch in Schutz. "Wir hatten eine Idee, und wahrscheinlich haben die Jungs, hier und da die einfache Tiefe zu finden, weil sie sich auf andere Aufgaben konzentriert haben", betonte Rose - wohl in Anspielung auf den immensen Aufwand in der Defensive, um den Engländern nicht zu viele Torchancen zu ermöglichen. Immerhin das, so hielt der Coach fest, sei seiner Elf gelungen. "Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir zu wenig Tiefe gefunden, aber trotzdem gut verteidigt und nicht so viel zugelassen", meinte Rose. Die "Citizens" seien im Moment "einfach eine Top-Mannschaft".