Gladbach-Trainer Marco Rose mauert bei Frage nach seiner Zukunft: "Können wir jetzt zum Fußball kommen?"

Bei Borussia Mönchengladbach gehen die Spekulationen um die Zukunft von Trainer Marco Rose weiter. Vor dem Rheinderby gegen den 1. FC Köln ließ der angeblich von Borussia Dortmund umworbene Rose am Samstag Nachfragen dazu, ob bezüglich seiner Zukunft noch alles offen sei, zunächst unbeantwortet. Als Rose auf die entsprechende Frage von Sky-Reporter Ecki Heuser schwieg, stellte Heuser die Frage nochmals. Darauf fragte Rose gereizt zurück: "Können wir jetzt zum Fußball kommen?" Nachdem er noch Fragen mit Bezug zum bevorstehenden Spiel beantwortet hatte, beendete Rose das Interview mit der Bemerkung in Heusers Richtung: "Es war schön, mit dir über Fußball zu reden."

Zuvor war Rose zum wiederholten Male in den vergangenen Wochen auf die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum BVB in diesem Sommer angesprochen worden. Vor allem konfrontierte Heuser den Gladbach-Coach mit dem in der Pressekonferenz vor dem Köln-Spiel von Rose geäußerten Satz, Sportdirektor Max Eberl wisse über seine Pläne Bescheid. "Spannend, wie wieder ein Satz herausgenommen und interpretiert wird", sagte Rose dazu. Er und Eberl tauschten sich täglich "über meine Gedanken aus, vor allem über unsere Mannschaft, möglicherweise irgendwann auch über meine Zukunft". Er verwies einmal mehr auf seinen bis 2022 laufenden Vertrag bei der Borussia vom Niederrhein - der allerdings wohl eine Ausstiegsklausel beinhaltet - und auf die Ziele in der laufenden Saison. "Ich werde jetzt nicht jeden Tag Wasserstandsmeldungen abgeben", ergänzte er.