Für Borussia Mönchengladbach ist am Montagabend (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) im Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig Wiedergutmachung angesagt. Nach einer enttäuschenden Saison will die Borussia die letzten drei Spiele erfolgreich gestalten, um mit Rückenwind in die neue Saison zu starten. Auf den Tabellen-13., der sich in der laufenden Spielzeit ursprünglich für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren wollte, wartet mit den Sachsen jedoch ein echter Angstgegner: In bisher elf Partien gegen RB konnte Gladbach nur ein einziges Mal als Sieger vom Platz gehen und verlor bereits sieben Begegnungen.

Anzeige