Bei Niederlage gegen Schalke 04: Matthäus rechnet mit vorzeitigem Aus für Gladbach-Trainer Marco Rose

Borussia Mönchengladbach steckt in einer sportlichen Krise: Seit Trainer Marco Rose Mitte Februar seinen Wechsel zu Borussia Dortmund im kommenden Sommer bekannt gegeben hat, haben die Gladbacher kein Spiel mehr gewonnen. Dennoch hat Sportdirektor Max Eberl in den vergangenen Wochen immer wieder betont, die Saison mit Rose beenden zu wollen . Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus steht jedoch fest: Sollte die Borussia auch das Bundesliga-Spiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht Schalke 04 an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) verlieren, könnte die Ära des früheren Meistertrainers von Red Bull Salzburg bei den Fohlen vorzeitig beendet sein. "Dann kann auch Max ihn nicht mehr halten" , schrieb Matthäus am Montag in seiner wöchentlichen Kolumne für den TV-Sender Sky, bei dem er als Experte tätig ist.

Seit Roses Ankündigung, den Verein am Saisonende nach dann zwei Jahren dank einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2022 laufenden Vertrags in Richtung Dortmund verlassen zu wollen, ist Mönchengladbach im DFB-Pokal ausgeschieden (0:1 im Viertelfinale ausgerechnet gegen den BVB). Im Achtelfinale der Champions League droht ebenfalls das Aus. Das wegen der Corona-Reisebeschränkungen nach Budapest verlegte Hinspiel ging mit 0:2 an Manchester City. Das Rückspiel steht an diesem Dienstag (21 Uhr, Sky) an. "Gegen Dortmund und City kann man natürlich verlieren" meinte Matthäus mit Blick auf diese für den Saisonverlauf schwerwiegenden Niederlagen. In Bezug auf die Pleiten in der Bundesliga gegen vermeintliche Außenseiter in den vergangenen Wochen fügte er hinzu: "Aber gegen Mainz, Köln, in Augsburg und womöglich noch auf Schalke wäre einer zu viel."