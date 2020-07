Perfekt! Erster Zugang für Gladbach - Hannes Wolf kommt aus Leipzig

Borussia Mönchengladbach hat seinen Wunschspieler Hannes Wolf verpflichtet. Der Österreicher wird vom Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Anschließend verfügt die Borussia über eine Kaufoption. "Hannes ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der schon in Salzburg mit unserem Trainer Marco Rose zusammengearbeitet hat und unsere Möglichkeiten in der Offensive verbessern wird", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Der Manager weiter: "In der vergangenen Saison konnte er leider aufgrund einer langwierigen Verletzung bei RB Leipzig nicht viele Spiele machen. Wir freuen uns, dass er sich nun für Borussia entschieden hat und wollen gemeinsam einen erfolgreichen Weg gehen." Wolf, der 2019 für zwölf Millionen Euro von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt war, kam bei den Sachsen nur auf fünf Pflichtspieleinsätze. Hauptgrund: Der 21-Jährige laborierte lange an den Folgen eines Beinbruchs und kam folglich nie wirklich in Schwung.