Offiziell: Gladbach gibt Verpflichtung von Kouadio Koné bekannt – Talent wird vorerst verliehen

Borussia Mönchengladbach hat einen weiteren Spieler aus Frankreich verpflichtet. Der 19 Jahre alte Kouadio Koné wechselt zur neuen Saison zu den Gladbachern und tritt damit in die Fußstapfen von Marcus Thuram und Alassane Plea, die in den vergangenen Jahren ebenfalls aus der französischen Liga zur Borussia gekommen waren und dort einschlugen. Koné kommt vom Zweitligisten FC Toulouse, wo er im kommenden Halbjahr weiter spielen wird, ehe er zur Vorbereitung auf die Saison 2021/22 fix nach Gladbach kommt. Über eine Ablöse machte der Verein zunächst keine Angaben. Medienberichten zufolge soll die Borussia bis zu 8,5 Millionen Euro überweisen.

Koné, über dessen bevorstehende Verpflichtung bereits vor Wochen berichtet worden war, absolvierte am Dienstag sowie am Donnerstag seinen Medizincheck am Borussia-Park und unterzeichnete daraufhin einen bis 2025 gültigen Vertrag. Der defensive Mittelfeldspieler sei "ein hochinteressanter Spieler, den wir schon länger aus Spielen für die französischen Jugendnationalmannschaften und für seinen Klub FC Toulouse kennen", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl und lobte Koné als "großes Talent, um den sich verschiedene Topklubs in Europa bemüht haben".