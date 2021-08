Gladbach-Trainer Hütter nach Pleite bei Union Berlin: "Stahlhelm auf und durch"

Drei Spiele, ein Punkt, Tabellenplatz 15: Adi Hütter dürfte sich seine ersten Wochen als Trainer von Borussia Mönchengladbach anders vorgestellt haben. "Wir müssen uns so schnell wie möglich finden und punkten", meinte der für eine Ablöse in Höhe von 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtete Coach nach der 1:2-Niederlage am Sonntagnachmittag bei Union Berlin. Dann wurde der Schweizer mit Blick auf die bereits angespannte Situation am DAZN-Mikrofon martialisch und gab die Devise aus: "Stahlhelm auf und durch." Anzeige

Nach der Länderspielpause, in der Hütter bei seinen Spielern "die Köpfe frei bekommen" will, geht es gegen die ebenfalls noch sieglose Arminia aus Bielefeld. Bis dahin dürften den Profis intensive Einheiten bevorstehen. "Wenn man nach drei Spielen einen Punkt hat, muss man an einigen Dingen arbeiten", sagte der Trainer, der seinen Profis nach der Schlappe in der Hauptstadt aber kein durchweg schlechtes Zeugnis ausstellen wollte: "Was das Spielerische betrifft, kann ich der Mannschaft wenig vorwerfen." Tatsächlich hatten zwei unnötige Ballverluste die Berlinern zu den Gegentoren durch Niko Gießelmann (22.) und Taiwo Awoniyi (41.) eingeladen. Abgesehen von diesen individuellen Fehlern zeigte sich die Borussia keinesfalls unterlegen.