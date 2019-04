Gladbach verspielt Abschiedsgeschenk für Hecking - Klaassen rettet Werder-Serie

Eine turbulente Woche mit dem für das Saisonende angekündigten Abschied von Trainer Dieter Hecking hat für Borussia Mönchengladbach einen enttäuschenden Abschluss genommen. Die Rheinländer mussten sich gegen Werder Bremen trotz der Führung durch Florian Neuhaus (49.) mit einem 1:1 (0:0) begnügen und verlieren im Kampf um die Champions-League-Teilnahme weiter an Boden. Bremens Davy Klaassen sorgte mit seinem Treffer elf Minuten vor dem Abpfiff dafür, dass die Borussia auch in der dritten Partie in Serie ohne Sieg blieb. Werder, das nun schon seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen ist, hält weiter Tuchfühlung zu den internationalen Ränge.

