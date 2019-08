Gladbach-Blogger David Büchler: "Mit Niveaulosigkeiten kriegt man die Mehrheit nicht auf seine Seite"

Die Erwartungen an Marco Rose sind hoch und natürlich hat man gesehen, dass es nicht so leicht ist, wenn es dann richtig losgeht. Der 1:0-Sieg gegen Sandhausen im Pokal war zäh, das 0:0 gegen Schalke auch und gegen Mainz gab es einen umkämpften 3:1-Sieg. Aber beim dritten Tor hat man schon die Spielidee gesehen, die Rose vorauseilte. Deswegen bin ich positiv gestimmt.

RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach am 21.09.2016 in der Red Bull Arena: Erst hatten Dominik Kaiser und Stefan Ilsanker den Gladbacher Kramer in die Zange genommen. ©

Was wäre Ihnen in dieser Saison lieber, ein Titel in der Europa League oder Siege gegen den 1. FC Köln?

Welche Gegner wünschen Sie sich für die Gruppenphase?

Wir waren schon ein paar Mal in Spanien, auch schon zwei Mal in Manchester. Das muss nicht unbedingt wieder sein. Am besten wäre eine gute Mischung: ein großer Club, ein exotischer und irgendwas mit Charme in der Nähe, gern auch in den Niederlanden oder Belgien.