Gladbach macht ernst: 96-Rakete Maina auf dem Sprung in die Champions League?

Borussia Mönchengladbach macht ernst. Der Klub steht einen Punkt vor dem Einzug in die Champions League - und will Linton Maina in die große Welt des Fußballs mitnehmen. Hannover 96 hatte für sein Ausnahmetalent eine Summe von zweistelliger Millionenhöhe aufgerufen.

Die Borussia versucht es offenbar, wie 2018 bei bei Niclas Füllkrug, mit einer Offerte knapp unter der geforderten Summe. Nach einem Bericht der Bild vom Montag hat Gladbach ein Angebot für Maina über 8 Millionen Euro abgegeben. Gemeinsam mit dem "Express" berichtete der SPORTBUZZER am 14. April vom Interesse der Gladbacher.