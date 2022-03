Pro und Contra: Kann sich Borussia Mönchengladbach aus dem Abstiegskampf befreien?

Das Folgende sollten die Spieler von Borussia Mönchengladbach besser nicht lesen: Für den Abstiegskampf ist die Elf vom Niederrhein eigentlich viel zu gut. Logisch, dass in dieser Binsenweisheit die Gefahr liegt, den drohenden Gang in die 2. Liga nicht ernst genug zu nehmen. Doch der Kader der Borussia ist individuell zu hochkarätig besetzt und zu erfahren, um sich im Saisonendspurt nicht doch noch von den unteren Rängen absetzen zu können.

Zumal die Gladbacher - neben den eigenen Fähigkeiten, die unbedingt wieder zum Vorschein kommen müssen - vor allem zwei Pluspunkte auf ihrer Seite haben: den Spielplan und die Form der unmittelbaren Konkurrenz. Die Borussia hat in der Rückrunde gegen die Top Drei des Klassements - also den FC Bayern, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen - schon gespielt. Alle weiteren Mannschaften sind alles andere als unbezwingbar. Auch nicht für eine in dieser Saison bislang oftmals vor allem defensiv reichlich unsouverän wirkende Gladbacher Borussia.

Zudem sind in der unteren Tabellenregion eben zu viele Teams unterwegs, die sich noch schwerer tun als die Mannschaft von Trainer Adi Hütter. Für Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth und den Vorletzten VfB Stuttgart ist allein schon der Weg zum Relegationsrang mit neun beziehungsweise vier Zählern Rückstand weit. Arminia Bielefeld und der FC Augsburg sind im Abstiegskampf zwar erprobt und insofern stabil gegen auf dem Papier meist überlegene Gegner. Oft wirken sie aber zu harmlos, um in Serie zu punkten. Und dann ist da noch Hertha BSC, das auch unter Trainer Tayfun Korkut noch keine nachhaltige Trendwende hinbekommen hat und regelmäßig Debatten um das millionenschwere Investment von Partner Lars Windhorst führen muss. All das trägt nicht zur Beruhigung in der Hauptstadt bei. In diesem Umfeld sollten die Mönchengladbacher trotz aller Probleme die nötige Klasse besitzen, sich zu behaupten.