Live im TV und Online-Stream: So seht ihr die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld am 4. Spieltag. Die "Fohlen" sind immer noch sieglos in dieser Saison und benötigen unbedingt ein Erfolgserlebnis. Noch ungeschlagen, aber nur mit drei Unentschieden peilen auch die Arminen drei Punkte an.