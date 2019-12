Gladbach gegen FC Bayern live im TV und Online-Stream sehen

Der Bundesliga-Kracher des 14. Spieltags steigt im Borussia-Park. Die Heimstätte von Gladbach entwickelt sich in der laufenden Spielzeit zunehmend zu einer Festung. Dort trifft das Team von Marco Rose am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker ) jedoch auf Titelverteidiger Bayern München , welcher nach der ersten Pleite unter Interimslösung Hansi Flick auf Wiedergutmachung sinnt.

Einen Bilderbuchstart legte Hansi Flick nach der Wachablösung von Niko Kovac bei den Bayern hin, gewann mit seiner Mannschaft die ersten vier Pflichtspiele mit einer Torbilanz von insgesamt 16:0. Grund genug für die Münchner Verantwortlichen, um über eine längere Amtszeit des 54-Jährigen über den Sommer hinaus nachzudenken. Selbst eine Doppel-Lösung zusammen mit dem aktuellen PSG-Trainer Thomas Tuchel wurde zuletzt gehandelt. Sollten die Bayern in Gladbach verlieren, dürfte die Stimmung im Umfeld der Säbener Straße jedoch umschlagen. Nach der Pleite in Leverkusen wäre dies der nächste Dämpfer im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Der Rückstand würde in einem solchen Szenario auf sieben Zähler anwachsen.

Mit einem Sieg in der 103. Auflage des Erstliga-Klassikers wären die Bayern plötzlich bei nur einem Punkt Rückstand in Schlagdistanz zu Gladbachern, die sich in der aktuellen Saison aber gerade vor heimischer Kulisse als unangenehmer Widersacher erwiesen. Lediglich RB Leipzig vermochte am dritten Spieltag drei Punkte aus dem Borussia-Park zu entführen. Daher setzt Rose besonders im richtungsweisenden Duell mit Dauerrivale Bayern auf die Unterstützung des eigenen Anhangs. "Das Stadion wird brennen", sagt der Gladbach-Trainer und verspricht: "Wir wissen was da kommt, aber wir wollen Punkte gewinnen. Wir werden uns was einfallen lassen."