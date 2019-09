Gladbach mit 0:4-Debakel gegen krassen Außenseiter: Österreich-Klub Wolfsberg schockt die Fohlen

Viele Fans im Borussia-Park trauten ihren Augen kaum, als sie die Ereignisse in der ersten Halbzeit an sich vorbeiziehen sahen. Der erste Schock-Moment: In der 13. Minute ließ sich Florian Neuhaus von seinem Gegenspieler Romano Schmid tunneln. Dessen Flanke wurde abgefälscht und fand dennoch ihr Ziel, sodass Shon Weissmann den Ball per Volley flach im linken Eck unterbringen konnte.