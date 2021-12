Vierte Gladbach-Pleite in Folge: Sogar Eintracht Frankfurt hat Mitleid mit Ex-Trainer Adi Hütter 

Borussia Mönchengladbach hat in der Bundesliga seinen alarmierenden Abwärtstrend mit der vierten Niederlage in Serie fortgesetzt. Die Rheinländer verloren ihr Heimspiel am Mittwochabend gegen Eintracht Frankfurt mit 2:3 (1:1) und bringen Trainer Adi Hütter mit der erneuten Schlappe zunehmend in Erklärungsnot. Ausgerechnet nach der Pleite gegen seinen früheren Klub steht der Österreicher mehr denn je unter Druck. Da hatten sogar seine früheren Spieler ein wenig Mitleid: "Klar ist es für ihn und für den ganzen Verein eine schwierige Zeit", sagte SGE-Torwart Kevin Trapp nach dem Spiel bei Sky. Anzeige

Der Nationalkeeper traut Hütter jedoch die Trendwende zu. "Aber er hat es immer wieder geschafft, da rauszukommen. Das hat er mit uns geschafft und das wird er wahrscheinlich auch mit Gladbach schaffen", sagte der 31-Jährige. Gladbachs Christoph Kramer versuchte derweil, die aktuelle Situation irgendwie einzuordnen: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es gerade eine ungemütliche Zeit ist und dass uns die Selbstverständlichkeit komplett abhanden geht", so der Mittelfeldspieler, der jedoch auch versuchte, etwas Positives aus dem Spiel zu ziehen.

Die erste Halbzeit sei ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, befand er: "Es war jetzt nicht so, dass wir Frankfurt an die Wand gespielt haben. In der zweiten Halbzeit war es wieder unfassbar wild. Die Tore dürfen so nicht passieren."