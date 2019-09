Marcus Thuram krönt sich zum Derby-Helden: Gladbach schlägt Fortuna Düsseldorf

Drei Tage nach der peinlichen 0:4-Heimpleite zum Europa-League-Auftakt gegen den österreichischen Außenseiter Wolfsberger AC hat Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga Wiedergutmachung betrieben. Die Mannschaft des neuen Trainers Marco Rose gewann das rheinischen Derby gegen Fortuna Düsseldorf dank eines staken Schlussspurts und eines Doppelpacks von Marcus Thuram (74. und 87.) mit 2:1 (0:1). Damit setzte sich die Borussia vorerst in der Spitzengruppe der Tabelle fest. Vor Thurams Siegtreffern hatte Kasim Adams die Gäste in Führung gebracht (7.).