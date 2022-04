Führung gegen Mainz verspielt: Gladbach verpasst Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Borussia Mönchengladbach hat nach zwei Siegen in Folge einen kleinen Rückschlag bei der Aufholjagd in der Bundesliga erlitten und muss auch auch weiterhin das Geschehen in den Abstiegsregionen im Blick behalten. Gegen Mainz 05 spielten die Gladbacher am Sonntagabend vor heimischer Kulisse nur 1:1 (1:0) und rutschen in der Tabelle wieder einen Platz nach unten, sind nun Zwölfter mit acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang. Mainz bleibt mit vier Punkten mehr als die Borussia Zehnter. Breel Embolo (33.) und Karim Oniwiso erzielten in der letzten Partie des 28. Spieltags die Tore. Anzeige

Gladbach spielte erstmals seit Mitte Januar wieder mit Kapitän Lars Stindl in der Startelf. Der 33-Jährige ersetzte am Sonntagabend den verletzten Marcus Thuram. Zuletzt hatte Stindl am 15. Januar beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga von Beginn an gespielt. Danach war der Angreifer wegen einer Knieverletzung ausgefallen. Trainer Adi Hütter, der nach überstandener Coronavirus-Infektion die vergangenen beiden Spiele verpasst hatte, muss in Tony Jantschke, Marvin Friedrich, Jonas Hofmann und Luca Netz auf weitere noch nicht fitte oder angeschlagene Spieler verzichten.

Gäste-Coach Bo Svensson hatte nach dem 4:0 gegen Arminia Bielefeld sein Team auf drei Positionen verändert: Leandro Barreiro, Marcus Ingvartsen und Neu-Nationalspieler Anton Stach begannen für den gesperrten Dominik Kohr, Jonathan Burkardt und Jae Sung Lee.