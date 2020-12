Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand live im TV und Online-Stream sehen

Borussia Mönchengladbach kann am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppe B das Achtelfinale klar machen. Bei der Mission Weiterkommen bekommen es die Gladbacher am Dienstagabend (20.45 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) mit Inter Mailand zu tun. Die Gäste aus Italien reisen als Gruppenletzter zu den aktuell auf Platz eins stehenden Borussen. Trotz nur magerer zwei Punkte aus den bisherigen Partien, sollten die Fohlen wachsam sein. Das Spiel wird kein Selbstläufer, Inter muss als Letzter unbedingt gewinnen, um sich die Chance auf die K.o.-Runde zu erhalten. Dabei muss Trainer Marco Rose auf den eigentlich gesetzten Verteidiger Nico Elvedi verzichten , den er bereits im Spiel gegen Schalke schonte. Zudem fehlen weiterhin Jonas Hofmann (Muskelbündelriss) und Ramy Bensebaini (Corona).

Sowohl Gladbach als auch Inter gehen mit Rückenwind in die Partie. Während die Fohlen am Samstag gegen Chaos-Klub Schalke 04 mit 4:1 gewonnen haben, holte auch Inter drei Punkte. In der heimischen Serie A gewann das Team aus Mailand am Wochenende mit 3:0 gegen US Sassuolo und steht nun hinter Stadtrivale AC Mailand auf dem zweiten Tabellenplatz. Für das Weiterkommen in die K.o.-Phase könnte den Gladbachern bereits ein Unentschieden reichen. Es wäre der erste Achtelfinaleinzug der Elf vom Niederrhein überhaupt.