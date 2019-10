Robinho, Turan, Elia & Co: Diese Altstars spielen bei Gladbach-Gegner Basaksehir Istanbul

Ob es Borussia Mönchengladbach gelingt, Recep Tayyip Erdogan mal ins Fatih-Terim-Stadion zu locken, ist noch unklar. Der türkische Staatspräsident kommt nur zu ausgewählten Fußballspielen seines Herzensklubs Basaksehir Istanbul . Dies gilt für viele der insgesamt wenigen Anhänger des Retortenklubs aus dem ebenfalls noch jungen Stadtteil Basaksehir - es kommen in der Regel kaum mehr als 4000 Zuschauer in die Arena. Die Borussia erwartet am Donnerstag im zweiten Gruppenspiel der Europa League (18.55 Uhr, DAZN) somit eine etwas andere Atmosphäre als die, die man von Europacup-Spielen bei den Großklubs Galatasaray, Besiktas und Fenerbahce gewohnt ist.

Die Regierungsnähe des Klubs ist ein offenes Geheimnis

Der Klub hat keine Tradition und auch das Stadtviertel Basaksehir, in dem auch das Stadion mit einer Kapazität von 17.000 Zuschauern steht, ist relativ neu. Dem Verein fehlt eine nennenswerte Fangemeinde. Dennoch stand der dank üppiger Sponsorenverträge reiche Verein in der Vorsaison kurz vor der Meisterschaft, die am Ende aber doch Galatasaray holte. Im Basaksehir-Kader stehen prominente Namen, von denen etliche ihre besten Tage aber hinter sich haben: Robinho (35), Gökhan Inler (35), Martin Skrtel (34), Gael Clichy (35) und Arda Turan (32). Viele Basaksehir-Profis spielten auch in der Bundesliga wie Demba Ba (34, Hoffenheim), Eljero Elia (32, Bremen, Hamburg), Junior Caicara (30, Schalke), Milos Jojic (27, 1. FC Köln) oder der vom HSV ausgeliehene Berkay Özcan. Der vom FC Barcelona ausgeliehene Turan gilt übrigens auch als treuer Anhänger Erdogans. Bei Turans Hochzeit war der Präsident laut türkischen Medien Ehrengast und Trauzeuge.