Dank Lars Stindl: Borussia Mönchengladbach gelingt die Revanche beim Wolfsberger AC

Die wichtige Revanche ist geglückt! Borussia Mönchengladbach hat das Europa-League-Rückspiel beim Wolfsberger AC mit 1:0 gewonnen - und die Chancen aufs Weiterkommen damit wesentlich erhöht. Lars Stindl traf in der 60. Minute auf Vorlage von Oscar Wendt. Im Hinspiel hatte es noch eine empfindliche 0:4-Niederlage gegen den österreichischen Klub gesetzt, bei dem Trainer Gerhard Struber in der vergangenen Woche zum FC Barnsley gewechselt und Co-Trainer Mohamed Sahli als Interimscoach eingesprungen war. Durch den Sieg übernahm der Bundesliga-Tabellenführer auch Platz eins in Gruppe J.

Trainer Marco Rose hatte sein Team auf fünf Positionen verändert: Erstmals seit dem ersten Pflichtspiel der Saison stand Tobias Strobl wieder in der Anfangself und übernahm zusammen mit Ramy Bensebaini die zentrale Abwehrposition für die verletzten Nico Elvedi und Matthias Ginter. Zudem rückten Kapitän Lars Stindl, Jonas Hofmann und Laszlo Benes in die Startformation. Patrick Herrmann und Florian Neuhaus saßen zunächst auf der Bank, Christoph Kramer fehlte wegen einer Gelbsperre. Doch nach ordentlicher Anfangsviertelstunde tat sich die Borussia in der ersten Hälfte zunächst schwer.

Es dauerte bis zur 60. Minute, als ein Angriff über links für den Gladbacher Brustlöser sorgte. Wendt, der sein 80. Europapokalspiel absolvierte, wurde auf Außen freigespielt und bediente Stindl mit seiner flachen Hereingabe mustergültig - der Gladbach-Kapitän schoss gegen die Laufrichtung von WAC-Keeper Alexander Kofler zum 1:0 ein. Kurz darauf verpasste es Alassane Pléa, auf 2:0 zu erhöhen. Die Österreicher kamen jedoch auf der anderen Seite kaum zu hochkarätigen Torchancen. Ihre Konter spielten die Gladbacher zumeist zu schlampig aus.

Gladbach reicht ein Unentschieden fürs Weiterkommen

Im Parallelspiel der Gruppe J gewann die AS Rom deutlich mit 3:0 bei Basaksehir Istanbul und liegt mit acht Zählern (punktgleich mit Gladbach) aber wegen des direkten Vergleichs auf Platz zwei. Ein Unentschieden im letzten Vorrundenspiel in zwei Wochen vor heimischem Publikum gegen den türkischen Klub Basaksehir würde der Rose-Elf also reichen, um sich für das Sechzehntelfinale zu qualifizieren. Der Wolfsberger AC ist am letzten Spieltag chancenlos, in der Europa League zu überwintern.