Borussia Mönchengladbach will trotz Personalsorgen seinen Aufwärtstrend in der Bundesliga fortsetzen. Nach zuletzt zwei Siegen empfängt das Team von Trainer Adi Hütter an diesem Sonntag (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zum Abschluss des 28. Spieltages den FSV Mainz 05. Dabei fehlen der Borussia aus gesundheitlichen Gründen Marcus Thuram, Jonas Hofmann, Tony Jantschke, Luca Netz und Marvin Friedrich. Derweil kehrt Hütter nach überstandener Corona-Quarantäne wieder auf die Bank der Borussia zurück. Beim ebenfalls zuletzt infizierten Stammtorwart Yann Sommer ist Hütter zuversichtlich, dass es für einen Einsatz gegen die Rheinhessen am Sonntag reicht.

