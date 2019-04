Wird Rose Hecking-Nachfolger? Salzburg informiert über Zukunft von Gladbach-Kandidat

Der österreichische Meister Red Bull Salzburg wird am Mittwoch die Spekulationen um die Zukunft von Trainer Marco Rose beenden. Der 42-Jährige wird beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach als Nachfolger von Dieter Hecking gehandelt und soll nach dpa-Informationen den Posten zur neuen Saison übernehmen. Salzburg lud am Dienstag zu einer Pressekonferenz „zur Zukunft von Marco Rose“ am Mittwoch um 13.00 Uhr ein.