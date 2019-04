Gladbach-Sportdirektor Eberl über Hecking-Trennung: "Hätte auch auf Platz drei eingesetzt"

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat deutlich gemacht, dass die vorzeitige Trennung von Trainer Dieter Hecking in diesem Sommer nicht unbedingt vom Tabellenplatz des Bundesligateams abhängig war. „Ja. Der Prozess hätte auch auf Platz drei eingesetzt“, sagte Eberl der Sport Bild am Mittwoch. Der 45-Jährige wiederholte seine Aussage, dass die Aktualität und die Ergebniskrise keine Rolle bei der Entscheidung zu Hecking gespielt hätten. „Im Fußball gibt es manchmal Chancen, die man ergreifen muss. Wenn es so ist, muss man die Entscheidung fällen.“