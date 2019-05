Borussia Mönchengladbach verlängert mit Publikumsliebling Patrick Herrmann

Nachdem zuletzt spekuliert wurde, ob Patrick Herrmann die Borussia aus Mönchengladbach verlässt, setzte der Verein nun ein klares Statement. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag des 28-Jährigen wurde um weitere drei Jahre verlängert. "Patrick ist nun schon seit elf Jahren bei uns und er ist in unserer Mannschaft seit langem ein wichtiger Faktor. Wir freuen uns, dass er weiter für Borussia spielt und mit uns in die nächsten Jahre geht", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Zuletzt wurde Herrmann mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Im Kicker drückte Herrmann allerdings noch vor der Vertragsverlängerung seine Verbundenheit zu der Borussia aus. "Dass ich am liebsten in Gladbach bleiben würde, ist ja kein Geheimnis." Der Wunsch wurde dem 28-Jährigen nun erfüllt. Sein Vertrag am Niederrhein wurde bis Juni 2022 verlängert. Herrmann selbst zeigte sich sehr glücklich über das Vertrauen vom Verein: "Ich bin jetzt schon so lange bei Borussia und jeder weiß, wie sehr mein Herz an diesem Verein hängt. Umso glücklicher bin ich, dass ich für mindestens drei weitere Jahre hier spielen darf."