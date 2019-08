Bundesliga-Vorschau zu Borussia Mönchengladbach: Der harte Weg zum Monster

Die Angst bei Borussia Mönchengladbach ist groß. Denn an diesem Freitag könnte die Euphorie, die durch den neuen Trainer Marco Rose herrscht, einen Dämpfer erhalten. Am Abend müssen die „Fohlen“ in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten SV Sandhausen (20.45 Uhr, Sky) antreten. Rose weiß: Es gab schon andere Trainer, die in ihrem ersten Pflichtspiel mit ihrem neuen Verein in der ersten Pokalrunde schlecht aussahen. Bestes Beispiel ist Eintracht Frankfurt. Der damals amtierende Pokalsieger schied in der vergangenen Saison unter dem neuen Trainer Adi Hütter beim SSV Ulm aus.

Deswegen ist der Respekt von Manager Max Eberl vor Sandhausen groß. "Aus meiner Sicht haben wir mit Sandhausen gleich mal das schwerstmögliche Los bekommen", sagte er. "Wir haben einen Zweitligisten vor der Brust, der schon zwei Spiele hinter sich hat, der definitiv in den vergangenen Jahren ein sehr gutes Niveau hatte. Wir können also nicht sagen, dass wir mal locker in die Saison grooven."

Mit dem gebürtigen Leipziger Rose hat Eberl einen Mann an den Niederrhein geholt, der Gladbach von links auf rechts umkrempelt und eine kleine Revolution gestartet hat. Rose, der mit Red Bull Salzburg zweimal österreichischer Meister wurde, will ein neues Spielsystem in einer Mannschaft etablieren, die unter seinem Vorgänger Dieter Hecking stabil spielte und sich für die Europa League qualifizierte.

Gladbach-Trainer Rose warnt: "Wir müssen viel konstanter werden" Spieler müssen auf neuen Positionen (echte Flügelspieler gibt es nicht mehr) ran. Dazu kommt Roses Fixierung auf schnelles Umschaltspiel. Ziel: mehr Attraktivität. "Ich möchte Tempo, ich möchte rassige Zweikämpfe und viele Torraumszenen", sagte Rose dem SPORTBUZZER.

Aber: Genau das bereitet den Gladbachern bisher noch Probleme. Roses Spielidee hat noch nicht jeder Akteur verinnerlicht. "Wir müssen viel konstanter werden", sagte Rose nach einem 2:2 zuletzt im Test gegen den FC Chelsea. "Mein Plan war eigentlich, dass wir am ersten Spieltag dastehen und das Pressingmonster sind." Das ist bisher aber (noch) nicht der Fall. "Wir müssen daran arbeiten, dass wir das durchziehen können. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, wie lange das dauern darf", sagte Rose. Möglich also, dass es auch in Sandhausen Probleme gibt.

Er kennt Roses System, soll die anderen Spieler im Lernprozess unterstützen. "Mir ist sehr wichtig zu betonen, dass wir gemeinsam etwas erreichen wollen. Nicht allein, sondern gemeinsam als Team möchten wir hier etwas entwickeln und die Jungs dabei natürlich mitnehmen. Das ist die Voraussetzung: dass den Jungs dieser Fußball Freude macht und dass sie dahinterstehen“, sagte Rose dem SPORTBUZZER.

Davon sind die Spieler begeistert. "Mein Eindruck vom Trainer ist noch besser als der, den ich durch die Medien entwickelt hatte. Er hat eine sehr geile und klare Ansprache, ist sehr umgänglich, fair und ehrlich in der Kommunikation“, sagte Mittelfeldspieler Christoph Kramer dem Spiegel. "Dass er eine sehr gute Idee von Fußball hat, war schon zu sehen." Die Gewohnheiten der Vergangenheit stecken jedoch in den Köpfen. "Wir müssen härter werden, uns mehr unterstützen, wir müssen uns mehr wehren, unangenehm werden", schimpfte Rose nach dem Chelsea-Test.Gegen Sandhausen muss alles besser werden - sonst droht akute Stolpergefahr.

