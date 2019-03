Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach trifft auf den SC Freiburg

Zwölf Heimsiege am Stück, dann folgten drei deftige Pleiten vor eigenem Publikum: 0:3 gegen Hertha BSC, 0:3 gegen den VfL Wolfsburg und 1:5 gegen den FC Bayern München. Gegen den SC Freiburg will der Tabellenvierte Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) zum Auftakt des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga seine Champions-League-Ansprüche unterstreichen und wieder alte Stärke vor eigenem Publikum demonstrieren. "Wir wollen die Heimspiele gewinnen", fordert Trainer Dieter Hecking.

Der 1:0-Sieg beim FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende war vor allem ein Erfolg der Defensive. "Elf Gegentore in drei Heimspielen waren zu viel. Wir wollten in Mainz die Null halten", sagte Trainer Dieter Hecking. Gesagt - getan. Damit blieben die Gladbacher zum elften Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentreffer.