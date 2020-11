Borussia Mönchengladbach gegen den FC Schalke 04 live im TV und Online-Stream sehen

Borussia Mönchengladbach ist gegen Schlusslicht Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) der klare Favorit. Unterschätzen möchten die Gladbacher den gerade erst ans Tabellenende abgerutschten Gegner aber nicht. "Natürlich ist so ein Gegner gefährlich. Man kann davon ausgehen, dass Schalke auch irgendwann wieder ein Bundesliga -Spiel gewinnen wird", sagte Rose. "Das müssen wir natürlich versuchen zu vermeiden am Samstag. Das ist auch ein Gegner mit Qualität, darum werden wir uns maximal professionell darauf vorbereiten", erklärte der Coach, der weiterhin auf Jonas Hofmann (Muskelbündelriss) und Ramy Bensebaini (Corona) verzichten muss. Der wegen eines Infekts zuletzt pausierende Hannes Wolf ist wieder im Kader.

Für Gladbach geht es nach dem erfolgreichen Ausflug in die Champions League (4:0 gegen Schachtjor Donezk) darum, den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu halten. Denn nach der Pleite gegen Bayer Leverkusen (3:4) und dem Remis gegen den FC Augsburg (1:1) ist das Rose-Team zurückgefallen. Ungleich schwieriger ist die momentane Situation derweil bei Gegner Schalke. Nach dem Chaos unter der Woche muss sich das Schlusslicht schnellstmöglich wieder auf das Sportliche konzentrieren. Ein Mutmacher: Die seit 24 Spielen sieglosen Schalker hatten am 17. Januar ihr bis dato letztes Spiel in der Bundesliga gewonnen - gegen Borussia Mönchengladbach.