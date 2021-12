Dritter NRW-Klub reagiert auf Corona-Lage: Borussia Mönchengladbach storniert Tickets gegen SC Freiburg

Auch Borussia Mönchengladbach hat angesichts zu erwartender coronabedingter Zuschauer-Beschränkungen die verkauften Eintrittskarten für das Heimspiel gegen den SC Freiburg storniert. Alle Fans, die Tickets für die Partie an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) erworben haben, sollen ihr Geld in den nächsten zwei Wochen zurückerhalten, wie der Bundesliga-Klub vom Niederrhein am Mittwoch mitteilte. Über einen möglichen neuen Kartenvorverkauf werde man noch informieren.