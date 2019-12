Tabellenführung futsch: Gladbach-Keeper Yann Sommer resigniert nach Schiedsrichter-Entscheidung

So hatten sie sich bei Borussia Mönchengladbach die Woche bestimmt nicht vorgestellt. Erst verabschiedete sich die Mannschaft von Trainer Marco Rose am Donnerstag beim 1:2 gegen Basaksehir Istanbul in der Europa League durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit aus dem Wettbewerb. Und dann wiederholte sich der Last-Minute-K.o. am Sonntag auch noch in der Bundesliga.

Gegen den VfL Wolfsburg setzte es nach einem späten Gegentreffer von Maximilian Arnold zum 1:2 die nächste Niederlage. Die Tabellenführung waren die Gladbacher damit los, RB Leipzig hatte die Borussia bereits am Samstag durch einen 3:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf überholt.