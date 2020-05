Gladbach-Star Marcus Thuram übt Solidarität mit verstorbenem George Floyd: Torjubel mit Kniefall

Auch Schalke-Profi Weston McKennie solidarisch mit Floyd

Im American Football hatte Quarterback Colin Kaepernick 2016 eine Protestwelle gegen Unterdrückung von Schwarzen und gegen Polizeigewalt in den USA gestartet. Der heute 32-Jährige war während der Nationalhymne auf ein Knie gegangen. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis gibt es in den USA derzeit landesweit Proteste und Gewalt.

Weston McKennie von Schalke 04 hatte am Samstag in der Partie gegen Werder Bremen (0:1) mit einer Armbinde seine Unterstützung für Floyd gezeigt. Auf der Armbinde stand "Justice for George" (Gerechtigkeit für George). Dies war unter anderem auf einem Foto zu sehen, das der Verein über einen offiziellen Twitter-Account veröffentlichte und mit dem Hashtag #JusticeforGeorge versah. McKennie ist in den USA geboren und spielt seit Jahren für die US-Nationalmannschaft. Der Spieler hatte sich zu seiner solidarischen Geste bei Twitter geäußert: "Meine Plattform zu nutzen, um auf ein Problem hinzuweisen, dass schon zu lange besteht, fühlt sich gut an. Wir müssen für das einstehen, an das wir glauben und ich denke, dass es an der Zeit ist, das wir gehört werden", schrieb er auf Englisch.