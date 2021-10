Live im TV und Online-Stream: So seht ihr die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart am 8. Spieltag. Die Gladbacher wollen die Serie von zwei Siegen in Folge ausbauen somit den dritten Heimsieg in Folge einfahren. Die Stuttgarter müssen nach etlichen Corona-Fällen dennoch mutig agieren.