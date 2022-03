Fanhilfe fordert Aufklärung: VfB-Ordner gehen gewaltsam gegen Gladbach-Anhänger vor 

Gegen Ende des Bundesliga -Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (3:2) sind einige VfB-Ordner gewaltsam gegen Fans der Gäste vorgegangen. Dies geht aus Aufnahmen hervor, die die Fanhilfe Mönchengladbach bereits kurz nach der Partie bei Twitter veröffentlichte. In dem dazu verfassten Text heißt es: "Am Ende des Spiels kam es zu einem absolut unverhältnismäßigen Gewalt-Einsatz der VfB-Ordner. Wir stehen mit einem verletzten Borussia-Fan im Kontakt. Weitere Fans, die verletzt worden sind, sollen sich ihre Verletzungen bitte attestieren lassen und bei uns melden."

Die Gladbacher Fanhilfe wiederholte am Sonntagmorgen ihr Entsetzen über die Vorfälle. "Wir haben vollstes Verständnis dafür, dass eine komplette Aufarbeitung nicht am Abend oder morgen nach dem Spiel abgeschlossen sein kann. Eine Entschuldigung bei verletzten Fans und Distanzierung von den Ordnern seitens des VfB hätten wir mittlerweile aber erwartet", hieß es in einem weiteren Tweet. Auch vom eigenen Klub zeigte man sich enttäuscht: "Und auch von Borussia hätten wir uns zumindest Genesungswünsche an ihre verletzten Fans, die den Weg gestern immerhin nur für den Verein auf sich genommen haben, gewünscht."